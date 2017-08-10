إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة عن إحصائية إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء لشهر يوليو والتي أسفرت عن رفع 437 سيارة مهملة من المحافظة.

وفي هذا السياق، أكد مدير ادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق فهد القريفة رفع أكبر عدد من السيارات المهملة في شهر يوليو والتي بينت رفع 437 سيارة مهملة واشتملت على 130 سيارة مركز تيماء للنظافة، 79 سيارة مركز السالمي للنظافة، 72 سيارة مركز الجهراء للنظافة، 58 سيارة مركز الصليبية للنظافة، 44 سيارة بمركز سعد العبدالله للنظافة، 23 سيارة مركز القيروان والنهضة للنظافة، 19 سيارة مركز أمغرة للنظافة، 10 سيارات وقاربين مركز العبدلي للنظافة.

ودعت الادارة في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية الى عدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.