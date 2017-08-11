إعداد: بداح العنزي

[email protected]

أقرت البلدية تعديل المساحة المقررة لموقع مركز تدريب مربي الأغنام والماعز لمشروع كبد لتربية الأغنام والابقار قطعة 11 بمنطقة كبد الى 26800م2.

وقال م.المنفوحي في كتابه الى المجلس البلدي تقدم مكتب التراث للاستشارات الهندسية بطلب الموافقة التنظيمية على المخططات المعمارية لموقع مركز تدريب لمربي الأغنام والماعز بمشروع تربية الأغنام والابقار بالقطعة 11 بمنطقة كبد بمحافظة الجهراء.

تم تخصيص موقع مركز لمربي الأغنام والماعز بقرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم «ل ق م ب 122/10/2013» بتاريخ 24/9/2013 بمساحة اجمالية 29600م2.

بدراسة طلب المكتب المذكور اعلاه وبمراجعة المخططات المساحية التي تم تثبيتها تبين ان هناك اختلافا بين ما هو مقرر بالبند 3 بالقرار آنف الذكر وهو «دمج الطرق الداخلية على شكل حرف T والبالغ مساحتها 40م×140م=5600م2 + 40م×100م=4000م2 = 9600م2 وبين ما هو موجود على الطبيعة حيث تبين انه يستلزم تقليص المساحة الى 40م×120م=4800م2+20م×100م=2000م2=6800م2.

تم عرض الموضوع على لجنة التدقيق الفني لمعاملات المجلس البلدي وافادت اللجنة في اجتماعها رقم 17/2017 المنعقد بتاريخ 4/6/2017 الى التوصية الاتية: اعتماد التقرير الوارد بمشروع كتاب مدير عام البلدية والموجه الى رئيس المجلس البلدي مع تعديل صياغة الرأي الفني ليكون كالتالي الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تعديل البند رقم 3 من قرار المجلس البلدي رقم «ل ق م ب/ 122/10/2016» وذلك الى الاتي.

دمج الطرق الداخلية على شكل حرف T والبالغ مساحتها 40م×120م=4800م + 20م×100م=2000م2=6800م2 لتصبح المساحة الاجمالية لموقع مركز تدريب لمربي الاغنام والماعز 26800م2 وذلك لموقع مركز تدريب الاغنام والماعز بمشروع تربية الاغنام بالقطعة 11 بمنطقة كبد وكما هو موضح على نسخة الكروكي المرفق.

لذلك نرى الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تعديل البند 3 من قرار المجلس البلدي رقم «ل ق م ب/ 122/10/2016» بتاريخ 24/9/2013 وذلك الى الاتي.

دمج الطرق الداخلية على شكل حرف T والبالغ مساحتها 40م×120م=4800م + 20م×10م=2000م2=6800م2 لتصبح المساحة الاجمالية لموقع مركز تدريب لمربي الاغنام والماعز 26800م2 وذلك لموقع مركز تدريب الاغنام والماعز بمشروع تربية الاغنام بالقطعة 11 بمنطقة كبد.