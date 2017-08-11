إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق العديد من الإنجازات لفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي خلال شهر يوليو الماضي حيث تم إتلاف 5 أطنان و800 كغم وتحرير 100 محضر مخالفة.

وأوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة رياض الربيع أن الفريق قد قام برفع عدد 460 إعلانا مخالفا مختلف الأحجام، غلق محلين، توجيه إنذار تعدي على أملاك الدولة، توجيه إنذار داخل العقار وتحرير 100 مخالفة اشتملت على تداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تشغيل عامل بشهادة صحية منتهية، تشغيل عمال قبل الحصول على شهادة صحية، العمل قبل الحصول على شهادة صحية، فتح محل بدون ترخيص وإضافة إعلان بدون ترخيص وفتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية، إزالة التعديات على أملاك الدولة، مخالفة لعدم التقيد بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول الأغذية، عرض وبيع مواد غذائية محظورة ومنتهية وضارة بالصحة، إقامة إعلان بدون ترخيص، مخالفة استغلال الرصيف العام، عرض وبيع مواد غذائية خارج حدود المحل، والتعامل مع 36 شكوى.