إحكام الرقابة على القصابين الجائلين والإعلانات وشركات التنظيف

بداح العنزي

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تعتزم إدارة العلاقات العامة في البلدية إطلاق حملة #بتعاونكم-نجملها بعد أن انتهى الفريق الإعلامي من وضع خطة ميدانية تصاحب هذه الحملة الواسعة بالتنسيق والتعاون مع إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق والتدقيق ومتابعة خدمات البلدية وفرق الطوارئ وأقسام ازالة المخالفات في أفرع البلدية بالمحافظات للقيام بعمليات التفتيش وفق جدول زمني. وتهدف الحملة الى الارتقاء بمستوى النظافة العامة في جميع المحافظات.

وفي هذا السياق أوضحت إدارة العلاقات العامة أن الحملة التي ستنطلق في ٢٠ اغسطس الجاري على مدى 3 شهور ستشمل تكثيف الدور الرقابي للأجهزة الرقابية المختصة من خلال متابعة عمل شركات التنظيف بشكل يومي والتأكد من مدى التزامها بغسيل وتعقيم الحاويات بشكل دوري وتطبيق الجزاءات والغرامات الواردة في بنود العقود المبرمة مع البلدية بشأن أي قصور الى جانب التنسيق مع شركة المشروعات السياحية فيما يخص المحافظة على نظافة الواجهات البحرية والمتنزهات العامة. وأكدت العلاقات العامة على تفعيل لائحة النظافة فيما يتعلق برمي الأنقاض والمخلفات وإتلاف المزروعات وكذلك رفع السيارات المهملة والمعروضة للبيع في الشوارع والميادين والساحات والتصدي لاستغلال المساحات والارتدادات على أملاك الدولة وأي مخالفات تخص إشغال الطريق وأيضا المساحات امام المطاعم والمقاهي والمحلات والتي تسبب عرقلة الطريق أمام المشاة.

وأشارت العلاقات العامة إلى أن حملة النظافة ستتضمن التصدي لظاهرة الأسواق العشوائية والباعة الجائلي.

ولفتت إلى أن الحملة ستركز على تكثيف الرقابة لإزالة الاعلانات العشوائية التي تشوه المنظر العام خاصة في المناسبات والأعياد وكذلك تشديد الرقابة على مخازن الجمعيات والأسواق الموازية وشركات الأغذية للتأكد من استيفائها للمواصفات والاشتراطات الصحية بالإضافة إلى إحكام الرقابة على المطاعم والمحلات للتأكد من مدى التزامها بالتراخيص الصحية والاشتراطات واللوائح والنظم المتبعة.

وتابعت العلاقات العامة: ان الحملة ستشمل تكثيف الجولات الرقابية من قبل مفتشي فرق الطوارئ وأقسام ازالة المخالفات في أفرع البلدية بالمحافظات تجاه كل التعديات على املاك الدولة بمختلف أنواعها سواء استغلال المساحات غير المرخصة أمام المقاهي ومكاتب الشحن وغيرها من المحلات التجارية بالإضافة الى تكثيف عمليات التفتيش الرقابية على الإعلانات التجارية في المجمعات للتأكد من سريان تراخيصها.