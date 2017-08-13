بداح العنزي

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أكدت إدارة العلاقات العامة بالبلدية استمرار الحملات المكثفة التي يقوم بها فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة على المحلات والمطاعم.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ زيد العنزي عن تنفيذ 6 اشتراطات صحية لـ 6 محلات قد تم توجيه تعهد بالالتزام بالاشتراطات الصحية لها، تنوعت بين تغيير البورسلان وتركيب قواعد حديدية للادوات الالكترونية بمنطقة المباركية.

وأضاف العنزي أنه تم رفع 12 اعلانا غير مرخص بمنطقة الشويخ الصناعية، الى جانب تحرير محضر مخالفة لمطعم قام بوضع إعلانات استدلالية غير مرخصة.