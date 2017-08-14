بداح العنزي

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قدم نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري اقتراحا باطلاق اسم المرحوم عبدالحسين عبدالرضا على احد الشوارع، وقال الجويسري في اقتراحه: عرفانا منا بتكريم الرواد الذين ساهموا في بناء هذا الوطن وتخليدا لذكراهم ومنهم المرحوم الفنان عبدالحسين عبدالرضا وتقديرا لمسيرته الفنية حيث يعتبر من رواد فن التمثيل في منطقة الخليج العربي وأحد القلائل الذين تجاوزوا اكثر من خمسين عاما بالعمل الفني، لقد كان رمزا متألقا فنيا وتنويريا وشامخا في عطائه وقيمه ووطنيته وابداعاته ولقد ساهم في ادخال الفرحة في قلوب الاجيال ورسم الابتسامة على وجوه الجميع لا في الكويت فحسب بل في الوطن العربي كله، وهو الفارس الذي ترجل عن صهوة عطائه وابداعه، وقد اختاره الله عز وجل الى جواره بعد ان اسس للفن الكويتي والعربي واصبح علامة فارقة بالتاريخ الفني بالكويت خاصة والعربي عامة.

لذا اتقدم بالاقتراح التالي: اطلاق اسم الفنان عبدالحسين عبدالرضا على احد الشوارع بالكويت.