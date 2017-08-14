بداح العنزي

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عقد نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة عبدالله عمادي الاجتماع الثالث مع الرعاية السكنية بخصوص الربط الآلي لمعاملات شهادات الأوصاف وكتب التحديد لعقارات الرعاية السكنية.

وكشف عمادي في تصريح صحافي أن هذا الاجتماع جاء في سبيل التخفيف على المراجعين وتحسين بيئة الأعمال وتماشيا مع خطة البلدية بتبسيط الإجراءات والتحول إلى ميكنة المعاملات الكترونيا استجابة للتوجه العام للدولة لتحسين بيئة الأعمال، مثنيا على التعاون الملموس والجاد من قبل ممثلي الرعاية السكنية واهتمامهم بهذا النوع من الربط الآلي مع البلدية وعلى رأسهم نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص أحمد الهداب.

وأوضح عمادي أن هذا الاجتماع أتى بعد ما تم تدريب بعض موظفي الرعاية السكنية على استخدام البرنامج الذي تم إعداده بواسطة إدارة أنظمة المعلومات ببلدية الكويت من خلال الدخول على صفحة البلدية والبرنامج المعد لهذا النوع من المعاملات عن طريق موظفي الرعاية السكنية لإنشاء المعاملة وذلك بإدخال المعلومات المتوافرة لدى الهيئة واختيار موقع العقار عن طريق متصفح الخرائط الـ (GIS) والذي تم تحديثه مؤخرا، بمجرد إنشاء المعاملة سيتم التعامل آليا مع الطلب عن طريق فرع البلدية المختص وتحويله إلى إدارة تحديد الملكية العقارية والتي تقوم بدورها بتحويل المعاملة آليا إلى التسجيل العقاري ليتم إصدار الوثيقة.

وأشار عمادي إلى أنه قد تم الاتفاق بين البلدية والرعاية السكنية على البدء التجريبي في العشرين من الشهر الجاري حيث سيتم إنجاز المعاملات بالنظام الآلي والورقي لحين التأكد من عدم وجود ملاحظات أو أي عوائق وسيتم إيقاف المعاملات بالنظام التقليدي (الورقي) في الأول من أكتوبر القادم، كما سيتم الربط الآلي مع بنك الائتمان بعد نجاح التجربة مع الرعاية السكنية في القريب العاجل.