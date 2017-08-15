دراسة لتطوير واستغلال الساحات في عدد من المناطق





إعداد: بداح العنزي

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أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي على ضرورة تقديم خطة هدم للمباني عند اصدار رخصة السلامة المعتمدة من المكتب الهندسي.

وقال م.المنفوحي في رده على سؤال العضو د.حسن كمال:

بشأن اجراءات البلدية لتعديل لائحة هدم وإزالة المباني:

تم تشكيل لجنة انهيار المباني لتطوير لوائح هدم المباني والكشف على العقارات قيد الانشاء أو الهدم حال سقوطها أو انهيارها ومناقشة وضع شروط وضوابط لعمليات هدم المباني قرار من وزير الدولة لشؤون البلدية رقم 20156/225 بتاريخ 2015/4/5.

تم عمل مقترح للائحة الهدم.

بالنسبة لعدد المباني التي تم هدمها، فإنه بناء على تعهدات الهدم المسجلة بإدارة الانظمة الهندسية (مراقبة مزاولة المهنة) قد بلغت 5801 تعهد اشراف هدم منذ تاريخ 2012/1/1 حتى تاريخ 2016/12/31.

رؤية البلدية لتطوير اجراءات وتقنيات هدم المباني فإنها تقترح أن يتم تقديم خطة الهدم عند اصدار رخصة السلامة معتمدة من قبل المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية المشرفة والمرفق بها كتاب من المقاول موجه للمكتب الهندسي أو الدار الاستشارية المشرفة بموعد الهدم موقّع ومختوم من المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية بالاستلام، وبذلك نحد من عملية الهدم العشوائي التي تتم من قبل المقاول بدون الرجوع للمكتب الهندسي أو الدار الاستشارية المشرفة وان تكون الجهة الهندسية المشرفة على المشروع (مكتب هندسي أو دار استشارية) موجودة أثناء الهدم.

من جانب آخر، أوضح م.المنفوحي في رده على اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري بشأن استغلال الساحات الترابية بمحافظة العاصمة.

نفيدكم بالآتي:

أولا: بشأن الساحات بمنطقة القبلة من المنطقة التجارية (الثالثة الى الثانية عشرة) فإن بلدية الكويت قد انتهت من تطوير وتجميل الساحات والأسواق العامة بمدينة الكويت (القبلة) وذلك بالمناطق التالية:

1 - المنطقة التجارية الثالثة.

2 - المنطقة التجارية الرابعة.

3 - المنطقة التجارية الخامسة.

4 - المنطقة التجارية السادسة.

5 - المنطقة التجارية السابعة.

6 - المنطقة التجارية الثامنة.

7 - المنطقة التجارية التاسعة.

8 - المنطقة التجارية العاشرة.

9 - المناطق المحيطة ببلدية الكويت مجمع المثنى: المنطقة التجارية 11 و12.

أما بخصوص الساحات والاسواق في المناطق الاخرى بمدينة الكويت فإن موضوع تطويرها واستغلالها مازال تحت الدراسة.

ثانيا: أما بـــشأن بقية الساحــات داخل مدينة الكويت (الشرق، المرقاب، المنطقة التجارية 13 و15 و14).

نرفق لكم نسخة من مخطط عام لمدينة مبين عليه الاستعمالات، يرجى تحديد مواقع الساحات محل الاستفسار ليتسنى لنا دراستها والافادة عنها بشكل مفصل.

وأوضح م.المنفوحي في رده على اقتراح العضو فهد الصانع، بشأن العمل على انشاء مراكز خدمة للمواطنين في جميع مناطق الكويت.

تقوم البلدية بممارسة أعمالها وفق استراتيجية ترتكز على محاور أساسية في اطار التوجيهات العامة للدولة من خدمات مختلفة هندسية، نظافة، محلات، اغذية، مسالخ، اسواق، تجهيز ودفن الوفيات، التي تعكس تنوع طبيعة الخدمات التي تقدمها البلدية لتزايد عدد المستفيدين، الأمر الذي يصعب معه انشاء مراكز خدمة المواطنين في جميع مناطق الكويت لتوفير كل هذه الخدمات.

وفي إطار توجيهات الدولة بتقليص الدورة المستندية للخدمات وتبسيط الاجراءات التي تتعلق بالمواطنين والارتقاء بها وتوفيرها آليا تسعى بلدية الكويت دائما نحو تقديم خدماتها في أفضل صورة وبأسرع وقت متاح، ومن هذا المنطلق قامت البلدية متمثلة بقطاع المساحة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 2017/6/19 بإيقاف تحويل كتب التحديد العقاري بالنظام التقليدي (الورق) الى وزارة العدل (ادارة التسجيل العقاري) وتحويلها آليا من خلال شبكة الكويت للمعلومات التي تقع تحت اشراف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

كما قامت البلدية أيضا بتدشين الربط الالكتروني بين ادارة الاغذية المستوردة ومختبر فحص الخضار والفاكهة والربط الآلي بهدف العمل على سرعة وسهولة تبادل المعلومات والعينات آليا بأقصى سرعة بين مختبر الخضار والفواكه الطازجة وإدارة الاغذية المستوردة في بلدية الكويت.

وتقوم البلدية حاليا بتدشين استخراج الرخص الهندسية الالكترونية بــكل من محافظات (مبـــارك الكـــبير، حولي، العاصمة)، وجار العمل على اصدارها بمحافظة الاحمدي بهدف التقلب على بيروقراطية العمل المتبعة بمعاملات اصدار رخصة بناء في السابق التي كانت تتطلب حضور صاحب العلاقة بمعية عدة طلبات، حيث ان النظام الالكتروني الجديد ينجز المعاملة خلال يوم واحد اذا كانت سليمة، والبرنامج الالكتروني ذكي يمكن من خلاله حساب مساحة البناء والارتداء ونسب البنــاء، ويـــوجد فيه «باركود» يحـــتوي على معلومات المعـــاملة وسيساهم البرنامج الالكتروني في تسريع المعاملات التي تستغرق وقتا أطول مثل المخطط المساحي والملف الفني للعقار بما لا يزيد على 48 ساعة بحد أقصى عـــلاوة على أنه يمكن للمكتب الهندسي دفع الرسوم من خلال النظام الالكتروني.