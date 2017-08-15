إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن انجازات إدارة تراخيص خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الجهراء لشهر يوليو، حيث تم إصدار 287 ترخيصا برسوم 11357 دينارا.

وأوضح مدير إدارة تراخيص خدمات البلدية عبدالله الشمري أن الإدارة قامت بإصدار وتجديد 287 ترخيصا صحيا وإعلان برسوم بلغت 11357 دينارا، اشتملت على 183 ترخيص إعلان وصحي، و20 تصريح نقل مياه غير مخصصة للبيع، 17 تصريح نقل مواد غذائية، و5 تراخيص لبقالات متنقلة وتصريحين لدراجتين ناريتين.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية الى عدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.