إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة عن التقرير الإحصائي الشهري لإدارة السلامة التابعة لفرع بلدية حولي حيث قامت بإنجاز 560 معاملة.

وبين مدير إدارة السلامة أن إجمالي عدد المعاملات التي تم إنجازها خلال شهر يوليو الماضي بلغ 560 معاملة برسوم قدرت بـ 1022 دينارا واشتملت على استخراج 83 رخصة تنوعت ما بين رخصة سلامة ورخصة قطوعات الطرق وتشوين للسكن الحكومي والاستثماري والخاص إلى جانب استخراج 77 شهادة نظافة الموقع، إلى جانب تسلم 170 كفالة مصرفية للسكن الخاص والاستثماري إلى جانب الانتهاء من 72 تقريرا ما بين تقارير خاصة بالحوادث وتقارير ميدانية وكشف المراقبة على العقار، مشيرة الى أن عدد الكفالات التي تم الإفراج عنها قد بلغ 83 كفالة بالإضافة إلى أن التعهدات التي تم تحريرها قد بلغت تعهدين وإنهاء معاملتين كتب الخاصة أملاك الدولة إلى جانب استخراج 71 أمر عمل.

وناشدت الادارة الجمهور في حال وجود أي شكوى أو استفسار عن العمل البلدي التواصل مع حساب البلدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun الذي يعمل على مدار اليوم.