إعداد: بداح العنزي

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أعلنت ادارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق وقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الجهراء بحملة على اسطبلات الجهراء بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة استهدفت البقالات والإسطبلات التي يستغلونها كمطابخ ومخازن، مشيرة الى ان الحملة أسفرت عن تحرير 30 مخالفة.

في هذا السياق، أكد مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق فهد القريفة ان الحملة جاءت بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة لتطبيق القانون، واسفرت الحملة عن تحرير 28 مخالفة اشتملت على 14 مخالفة اشغال طريق و14 مخالفة باعة متجولين ورفع 5 بقالات متنقلة وسيارة مهملة. من جانبه، أكد رئيس قسم ازالة المخالفات سليمان الغيص ان القسم قام بالدخول الى الاسطبلات بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة لضبط الاسطبلات التي تقوم بتجهيز الاغذية مع عدم توافر الاشتراطات الصحية، مشيرا الى ان الحملة قد أسفرت عن تحرير محضري أغذية فتح محل من دون ترخيص من البلدية وازالة 9 إعلانات كبيرة الحجم.