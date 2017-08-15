إعداد: بداح العنزي

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ذكر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في رده على سؤال العضوين أسامة العتيبي ومانع العجمي بشأن مشاهدة بعض مواقف السيارات السطحية والعامة والمجاورة لبعض الأبراج الإدارية والمجمعات التجارية والسكنية في مدينة الكويت، وجود بوابات خاصة لهذه المواقف وقصرها على فئة معينة.

بأنه يتم العمل على إزالة جميع البوابات المقامة على أملاك الدولة بدون ترخيص في مدينة الكويت، حيث تم: إزالة 200 حاجز تستعمل لحجز المواقع العامة.

إزالة 205 سلاسل تستخدم للمظلات في الساحات العامة.

تحرير 35 إنذارا بمراجعة البلدية.

إزالة 4 أمن البوابات الآلية.

وجار العمل على استكمال الإجراءات.