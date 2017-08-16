إعداد: بداح العنزي

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أقرت البلدية إقامة نصب تذكاري على طريق الدائري الأول لمشروع تطوير بوابة الشامية.

وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه ان إقامة نصب تذكاري لمشروع تطوير بوابة الشامية والنصب عبارة عن:

خزان مياه ارتفاع 2 م وعمق حفر 2م مساحة 2م2.

النافورة ارتفاع 6.6م وعمق حفر 2.5م مساحة 13.2م2.

المراوح الهوائية لتشغيل النافورة بالطاقة ارتفاع 9م وعمق حفر 2م مساحة 4م2.

عدد 2 شعار اللوغو الخاص بالجهات الحكومية منفذة الطلب ارتفاع 3م وعمق حفر 2.5م.

غرفة المضخات ارتفاع 2م وعمق حفر 2.5م مساحة 2م2.

مجسم يحمل اسم «بوابة الشامية» عربي/ انجليزي ارتفاع 1.8م وعمق حفر 80سم مساحة 12.5م.

شعار دولة الكويت ارتفاع 3م ومساحة 2.7م2.

لا مانع لدينا من الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على إقامة النصب التذكاري على طريق الدائري الأول بالكويت شريطة الالتزام بما يلي:

التقيد بالاشتراطات الواردة في ردود وزارات الخدمات.

الالتزام بصيانة النصب بصورة دورية.

الالتزام بإزالة النصب إذا طلبت البلدية ذلك أو اي من وزارات الخدمات دون المطالبة بأي تعويضات.

أن تتحمل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نفقة نقل اي خدمات نتيجة إنشاء النصب.

الالتزام بالشروط والإجراءات المقررة وفقا لقرار المجلس البلدي (م ب/ م ق12 / 931 / 15 / 2007) المتخذ بتاريخ 25/6/2007 بشأن الشروط والإجراءات الخاصة بإقامة الأنصبة التذكارية بالساحات العامة والميادين.

أن يتم تنفيذ النصب التذكاري خلال سنتين من تاريخ صدور القرار وإلا اعتبر ملغى.

مراعاة القيمة التاريخية لبوابة الشامية بحيث لا تؤثر اي من اعمال التطوير على البوابة التاريخية.

اشتراطات خاصة:

الحصول على موافقة الجهات الحكومية.

الحصول على موافقة الجيران.

تحديد مدة زمنية معينة لتنفيذ القرار.

من جانب آخر، ذكر م.المنفوحي أنه تمت الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع لتخزين وتوزيع المياه بمنطقة النعايم.

وقال في كتابه: تقدمت وزارة الكهرباء والماء بطلب تخصيص مجمع جديد لتخزين وتوزيع المياه بمنطقة النعايم على طريق السالمي بمساحة 2253067.80م2.

تم عرض الموضوع على لجنة الموافقات التنظيمية وجاء قرار اللجنة رقم 2016/55 بأن يعرض الموضوع على وزارات الخدمات لإبداء الرأي والملاحظات.

يفيد كتاب إدارة المخطط الهيكلي بأن تتم دراسة الموقع المقترح من قبل وزارة الكهرباء والماء، حيث يقع الموقع ضمن المنطقة المقترحة لآبار المياه والطاقة المتجددة ضمن دراسة المنطقة الإقليمية الغربية (الخامسة) وبمساحة تقريبية 2155329.57م2 وذلك بعد التنسيق مع وزارات الخدمات.

لذلك لا مانع تنظيميا من الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء بتخصيص مجمع لتخزين وتوزيع المياه بمنطقة النعايم على طريق السالمي بمساحة 2155329.57م2.