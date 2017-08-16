إعداد: بداح العنزي

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اجتمع محافظ الجهراء الفريق م.فهد الأمير مع مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي، وتم بحث مشاريع المحافظة المستقبلية وآلية تنفيذها ومن اهمها خطة لتطوير خدمات المحافظة ومنها سوق الجهراء القديم، وبعد ذلك تمت مناقشة مشاريع المحافظة الاخرى كسوق الجهراء التراثي والواجهة البحرية ومضمار لمهارات قيادة السيارات.

وانتقل الطرفان لبحث مقترحات اخرى كسوق للسلع منخفضة التكاليف وحديقة عامة واضافة منطقة استثمارية.

واعرب المحافظ عن ثقته بالقائمين على بلدية الكويت لتسخير كافة الجهود متمنيا ان تجد هذه المشاريع والخدمات النور قريبا ليستفيد منها سكان المحافظة. من جانبه اشاد المنفوحي بالجهود التي تبذلها محافظة الجهراء مبديا دعمه ومساندته لتحقيق أهداف وطموحات اهالي المحافظة والعمل على تسخير كل الامكانات لترى هذه المشاريع النور بأقرب وقت ممكن.