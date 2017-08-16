إعداد: بداح العنزي

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أعلن مدير ادارة العلاقات العامة في البلدية عبدالمحسن أبا الخيل عن عزم البلدية إطلاق حملة واسعة تستهدف الارتقاء بمستوى النظافة العامة في جميع محافظات الكويت يوم 20 الجاري وعلى مدى ٣ أشهر تحت شعار«#بتعاونكم_نجملها».

وقال أبا الخيل في تصريح صحافي ان حملة «#بتعاونكم_نجملها» تهدف الى ايصال رسالة مجتمعية بأهمية المحافظة على النظافة، مؤكدا أن الحملة تحظى باهتمام كبير من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري وبإشراف ومتابعة مباشرة من مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي بتوفير المعدات والآليات وتسخير كل الجهود والامكانيات لرفع الاداء والارتقاء بمسوى النظافة لأقصى درجاتها لضمان تحقيق أهدافها، وان ادارة العلاقات العامة انتهت من وضع خطة عمل ميدانية وفق جدول زمني بالتعاون مع ادارات النظافة واشغالات الطرق وكذلك ادارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية، الى جانب فرق الطوارئ وأقسام ازالة المخالفات في أفرع البلدية بالمحافظات ترتكز على مسح شامل لمستوى النظافة من خلال تفعيل أداء شركات التنظيف وتطبيق الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في عقود النظافة ومباشرة عمليات التنظيف وغسل وتبديل الحاويات.