إعداد: بداح العنزي [email protected] إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل الحملات التي ينفذها فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة بالعاصمة على المخازن بمنطقة الشويخ والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف 22 طنا و280 كغم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية إلى جانب غلق المخزن.

وأكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي أن الحملة التي نفذتها النوبة (ج) بفريق الطوارئ أسفرت عن مصادرة وإتلاف 22 طنا و280 كغم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية (أرز) وتحرير 3 مخالفات تمثلت في فتح وإدارة محل قبل الحصول على ترخيص من البلدية، تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية، عدم التقيد بقواعد النظافة العامة، لافتا إلى أن مفتشي فريق الطوارئ سيقومون بتكثيف الحملات لرصد أي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.