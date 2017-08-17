إعداد: بداح العنزي

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اقرت البلدية تطوير وتجميل جزء من شارع سالم المبارك بمنطقة السالمية (برايح سالم).

وقال مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي في كتابه: تقدم قطاع المشاريع ببلدية الكويت بمشروع تجميل وتطوير جزء من شارع سالم المبارك وذلك بموجب كتبهم متضمنين ما يلي:

٭ سبق للجنة شؤون البلدية أن أصدرت قرارها رقم «ل.ش.ب/ف44/1212/14/89» المتخذ بتاريخ 20/6/1989 بالموافقة على تطوير شارع سالم المبارك بالموقع المحصور بين شارع حمد المبارك وشارع عمان وذلك باغلاق الشارع وتجميله بالعناصر (حديقة لعب اطفال ـ ساحة منخفضة متعددة الاغراض ـ نافورة ـ مقاعد جلوس ـ اكشاك للبيع ـ مقهى جانبي ـ مكان للعرض ـ نافور منخفضة ـ نصب تذكاري ـ اشجار قائمة ومقترحة على ان الاكشاك مخصصة لبيع المرطبات والكتب والجرائد فقط).

٭ المشروع المقترح بنفس المضمون السابق الموافقة عليه ويضم إضافة للعناصر التجميلية والتبليط والمظلات وممرات الخدمة عدد 14 كشكا تخصص للاستعمالات التالية: مأكولات خفيفة ـ عصائر ومرطبات ـ هدايا وكماليات ـ حلويات ومعجنات ـ معارض للمشاريع الصغيرة. وكما هو موضح على مخطط المشروع المقترح من قطاع المشاريع والذي يضم:

1 ـ أكشاك (عدد 14) + حمامات عمومية.

2 ـ ممرات خدمة وطوارئ.

3 ـ سياج اخضر.

4 ـ عشب.

5 ـ مسطحات مائية + نوافير.

6 ـ ساحات.

7 ـ مقاعد.

8 ـ مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة.

9 ـ تبليط رخام.

10 ـ ألعاب اطفال.

شريطة موافقة تحديد الاستعمالات والانشطة ضمن الأكشاك ـ رأي المخطط الهيكلي.

كما افاد مدير ادارة المخطط الهيكلي بأنه وبعد الاطلاع على العرض المرئي للدراسة المرورية للمشروع فقد قررت اللجنة المكلفة بتأهيل الجهات لعمل الدراسة المرورية الموافقة على الدراسة، كذلك افادت ادارة المخطط الهيكلي بأنه لا مانع لديهم من الموافقة على المشروع المقدم شريطة التالي:

ـ اختيار عناصر التنسيق الموقعي للشارع بحيث تتماشى مع الطابع المميز للمنطقة لمساعدة تنمية الاحساس بالمكان والهوية.

ـ ضرورة زراعة الساحات بالأشجار مما سيوفر اماكن مظللة للاحتماء من أشعة الشمس بالاضافة الى توفير مظلات لزيادة الاحساس بالمكان وتعزيز الهدف من التواجد فيه.

ـ توفير اماكن الاستراحات والانشطة التي تشجع سكان المنطقة والزوار على استخدام الساحات العامة خلال النهار والمساء ما قد يسهم في خلق بيئة ناجحة تتسم بالنشاط والحيوية.

ـ ضرورة توفير معالم مائية متفرقة ونوافير ضمن التنسيق الموقعي للمشروع.

ـ عمل الدراسات اللازمة للحركة المرورية ومواقف السيارات واعتمادها من البلدية ووزارة الداخلية.

ـ أخذ موافقة وزارات الخدمات والجهات المعنية على المشروع قبل الشروع في التنفيذ.

كما تمت مخاطبة الادارة القانونية بموجب كتاب مدير عام البلدية لعرض الموضوع على لجنة هيئة المستشارين بالادارة القانونية، وذلك للافادة عن قانونية قيام البلدية باستغلال وتأجير الاكشاك والمعارض الموسمية وخدمة صف السيارات المزمع اقامتها بالمشروع وفقا للائحة المنظمة بالبلدية وذلك بالتنسيق والتعاون مع الصندوق الكويتي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الجهات المعنية وتحت اشراف ومتابعة من قبل البلدية. وقد افادت الادارة القانونية بأنه تم عرض الموضوع على لجنة هيئة المستشارين باجتماعها رقم 32/2017 بتاريخ 19/7/2017 وافادت بأنه لا يكون ثمة مانع قانونا من رفع تقرير فني للمجلس البلدي بطلب موافقته على مكونات المشروع المراد إضافتها للعناصر التجميلية الصادر بها قراره رقم «ل.ش.ب/ف44/2/12/14/89» وان تقوم البلدية باستغلال المشروع من قبل قطاع المشاريع والذي يناط به اعداد المواصفات الفنية للخدمات التي يقوم عليها المشروع وطرحها في مزايدة للتعاقد وفق الاجراءات المرسومة بقانون المناقصات والمزايدات. كما تم التنسيق مع كل الوزارات باجتماعات تنسيقية (مرفق المخاطبات) وتمت الموافقات على التنسيق في حال تم البدء بالمشروع بتشكيل فرق عمل.

كذلك لا مانع تنظيميا من الموافقة على المشروع المقدم من قطاع المشاريع ببلدية الكويت بتطوير وتجميل جزء من شارع سالم المبارك بمنطقة السالمية (برايح سالم) من تقاطعه مع شارع عمان الى استدارة الالتفاف بالشارع، ويضم المشروع العناصر التجميلية من سياج اخضر وعشب ومسطحات مائية ونوافير وساحات ومقاعد ومواقف ذوي الاحتياجات الخاصة وألعاب اطفال وممرات خدمة وطوارئ اضافة الى عدد 14 كشكا تُخصص لاستعمالات المأكولات الخفيفة وعصائر ومرطبات وهدايا وكماليات وحلويات ومعجنات ومعارض في الساحات للمشاريع الصغيرة إضافة الى دورات مياه للجنسين وذلك كما هو موضح على مخطط المشروع المقترح شريطة الآتي:

٭ الالتزام بردود وزارات الخدمات باجتماعها رقم 18/2017 المنعقد بتاريخ 9/5/2017.

٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بكتاب ادارة المخطط الهيكلي رقم 00300 ـ 2017 ـ 50 ـ INT المؤرخ في 22/6/2017.

٭ تقوم البلدية باستغلال المشروع من قبل قطاع المشاريع والذي يناط به اعداد المواصفات الفنية للخدمات التي يقوم عليها المشروع وطرحها في مزايدة للتعاقد وفق الاجراءات المرسومة بقانون المناقصات والمزايدات وذلك وفق ما جاء بكتاب الادارة القانونية رقم «أ.ق.ص/2017 ـ 5397» المؤرخ في 20/7/2017.

٭ التنسيق مع الصندوق الكويتي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشأن استغلال نسبة من الانشطة التجارية المقترحة والمعارض الموسمية ضمن المشروع من قبل الشباب الكويتي ووفقا للانظمة المتبعة في هذا الشأن.