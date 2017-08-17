إعداد: بداح العنزي

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طالب نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري الأجهزة الرقابية في البلدية بمراقبة ومتابعة سوق الماشية والمسالخ المركزية والمؤقتة خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الجويسري في تصريح صحافي ان الفترة المقبلة ستشهد رواجا لسوق الماشية وما يصحبها من ارتفاع مبالغ فيه بأسعار الأضاحي وعرض الماشية ويعقبها موسم استقبال الحجاج الذي يكثر فيه ذبح الأغنام.

وناشد الجويســري الــوزارات والهيئـــــات الحكومية المختصة شن جولات تفتيشية استباقية لتلك المواقع خصوصا من قبل بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة ووزارة التجارة والصناعة وهيئة الغذاء والتغذية لمراقبة تلك الأنشطة ومخالفة من يتجاوز على النظم واللوائح المعمول بها في هذا الخصوص. وشدد على ضرورة محاربة ظاهرة انتشار الجزارين المخالفين خلال فترة عيد الأضحى القادمة في مناطق السكن الخاص والذين لا يحملون شهادات صحية تخولهم لذلك وحماية المستهلك منهم خصوصا أنهم يمتهنون هذه المهنة خلال هذه الفترة فقط.

وتمنى الجويسري أن تنجز الأجهزة المختصة أعمالها في مراقبة الوضع المصاحب لفترة عيد الأضحى المبارك، مطالبا بالتشديد على ألا تكون هناك مخالفات ومشاكل في هذه الفترة.