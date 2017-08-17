إعداد: بداح العنزي

[email protected]



دعا العضوان د.حسن كمال ومحمد المعجل الى إيقاف تخصيص الأراضي الزراعية والحيوانية بمنطقة الصليبية. وجاء في الاقتراح: نظرا لقرب منطقة الصليبية الزراعية من التوسع العمراني والإسكاني وقربها من الخدمات العامة للدولة مما يؤهلها بأن تكون منطقة إسكانية ممكن تخصيصها للشباب الكويتي في قائمة الانتظار.

وحيث ان المخطط الهيكلي الثالث أحدث ربكة في استعمالات المنطقة وظهرت العشوائية في تخصيص الأراضي واستخدامات الزراعية والثروة الحيوانية.

ولعدم وجود رؤية واضحة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للاستعمالات في منطقة الصليبية. لذا أقترح: إيقاف مؤقت عن إصدار قرارات تتعلق بالتخصيص أو التوسعة للحيازات الزراعية والحيوانية في منطقة الصليبية الزراعية الى حين الانتهاء من اعتماد المخطط الهيكلي الرابع للدولة باستعمالات المنطقة وبعد موافقة من الجهات ذات العلاقة.