إعداد: بداح العنزي

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اعترض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري على قرارين للمجلس البلدي. وقال الجبري في كتابه: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم «6/2017» لدور الانعقاد الحادي عشر المنعقد بتاريخ 24/7/2017، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا القرارات التالية فإننا نعترض عليها:

1- القرار رقم «م ب/ ل ع 8/248/06/2017» بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من الأعضاء د.م.حسن كمال، عبدالله الكندري بشأن توزيع الأكياس البلاستيكية في الجمعيات التعاونية والأسواق التجارية وإلزامها باستخدام الأكياس الصديقة للبيئة القابلة للتحلل، لمزيد من الدراسة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

2- القرار رقم «م ب/ل ع 8/250/2017» بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من الأعضاء د.حسن كمال، عبدالله الكندري بشأن إنشاء اللوحات الارشادية للبنوك والفنادق على ان يتم تجميعها في لوحة ارشادية واحدة عند مداخل المناطق شريطة عدم مخالفة اللوائح والقوانين المعمول بها حاليا وتضاف التعديلات الى لائحة الاعلان رقم «172/2006»، لمخالفته احكام المادة 48 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.