إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت النقاب عن تركيب اعلانات «الموبي» لحملتها الإعلامية الخاصة بالارتقاء بمستوى النظافة في جميع المحافظات والتي تحمل عبارة #بتعاونكم_نجملها لإيصال رسالة مباشرة للجمهور للتعاون معها عبر حسابات البلدية على مواقع التواصل الالكتروني في حال وجود أي سلبيات تتعلق بالنظافة العامة سواء كانت مخلفات، سيارات مهملة ومعروضة للبيع في الشوارع والميادين، تقاعس من شركات النظافة في غسيل الحاويات، اسواق عشوائية، باعة جائلين، إقامة مسالخ عشوائية من خلال قصابين جائلين.



وأوضحت العلاقات العامة أن من اهم الأولويات التي وضعتها البلدية على‪ ‬عاتقها‪ ‬هو إزالة كل ما يشوه المنظر العام بجميع المحافظات‪ ‬والاطمئنان على سلامة المادة الغذائية التي تقدم للجمهور، مشيرة إلى أن الادارة العليا بالبلدية تتابع عمليات التفتيش للأجهزة الرقابية عن كثب وبكل شفافية وذلك لتفعيل الدور الرقابي بتطبيق القانون على المخالفين للوائح وأنظمة البلدية.

وأكدت العلاقات العامة على تركيب اعلانات الحملة بالمحافظات الست في الشوارع والطرق والتقاطعات والتي وصل عددها الى ‪124‬ اعلان موبي حيث تم تركيب ‪22‬ اعلانا بمحافظة الفروانية، ‪16‬ بمحافظة الجهراء، ‪20‬ اعلانا في محافظة حولي، تركيب ‪42‬ اعلانا بمحافظة العاصمة، ‪9‬ إعلانات بمحافظة مبارك الكبير، ‪15‬ اعلانا تم تركيبها بمحافظة الأحمدي.



يذكر أن إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت أطلقت الحملة بالتعاون مع إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق وأقسام الإزالة وفرق الطوارئ في أفرع البلدية بالمحافظات لتنفيذ جولات ميدانية لرفع السيارات المهملة والمعروضة للبيع في الشوارع والميادين ومتابعة شركات النظافة.