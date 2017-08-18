إعداد: بداح العنزي

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أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي وجود لجنة خاصة لإعداد مقترحات لضوابط تسمية المدن والضواحي.

وقال المنفوحي في كتابه الى المجلس البلدي بشأن طلب ورثة المرحوم خالد جاسم محمد الوزان بشأن إطلاق اسم المرحوم خالد جاسم محمد الوزان على احد الشوارع في منطقة الشويخ الصناعية او منطقة صبحان الصناعية - نود إعلامكم بأن قانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016 مادة رقم 21 بند رقم 15 والذي يقضي على ان «يختص المجلس البلدي بتسمية المدن والضواحي والمناطق ويجوز إطلاق اسماء الاشخاص على الطرق والشوارع والميادين وفقا للضوابط والقواعد التي يضعها مجلس الوزراء» علما بأنه تم تشكيل لجنة اعداد مقترحات لضوابط تسمية المدن والضواحي والميادين والشوارع بقرار إداري رقم 72/2017 حيث ان من اختصاصات اللجنة اعداد مقترحات لضوابط تسمية المدن والضواحي والميادين والشوارع ومن ثم رفعها لمجلس الوزراء للتفضل بالاطلاع عليها واتخاذ ما يرونه مناسبا.

من جانب آخر، أوضح م.المنفوحي في رده على اقتراح العضو د.حسن كمال والعضو السابق عبدالله الكندري بشأن إنشاء وحدة المراقبة في البلدية والجهات الحكومة عن الأداء البيئي بالتعاون مع هيئة البيئة.

بداية نود أن نثني على اهتمامكم واهتمام سائر أعضاء المجلس البلدي والأخذ باقتراحاتهم التي تنشد المصلحة العامة بعين الاعتبار، وبالإشارة الى كتابكم بشأن الاقتراح المشاراليه علما بأنه قد تمت مخاطبة الهيئة العامة للبيئة بشأن موافاتنا بالهيكل التنظيمي واختصاصات وحدة المراقبة المذكورة كما ورد في نص المادة 119 بقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 بما يلي: تنشأ إدارات مخصصة بالبيئة في مؤسسات الدولة لضمان متابعة وتطبيق القوانين البيئية في نطاق عمل المؤسسات ويحدد المجلس الأعلى الجهات التي تعنى بإنشاء هذه الإدارات والهيكل التنظيمي لها بالتعاون مع الجهات المختصة بهذا الشأن.