إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ جولات ميدانية شاملة لرفع وإزالة جميع السيارات المهملة والمخلفات بقطعه 1 وقطعة 2 بمنطقة الفروانية وعلى الأسواق العشوائية بالجليب.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة سعد الخرينج أن الجولات أسفرت عن رفع عدد 33 سيارة مهملة من قطعة 1 و2 من منطقة الفروانية وقيام النوبة (ج) بفريق الباعة الجائلين بمصادرة وإتلاف 2 طن من الخضراوات والفواكه التالفة من الباعة الجائلين بمنطقة الجليب وتحرير 4 مخالفات بائع متجول.

وأكد الخرينج على تواصل الحملات الميدانية بكافة المناطق التابعة للمحافظة وفقا للخطة التي وضعتها الإدارة وتوجيهات الإدارة العليا في البلدية برفع مستوى النظافة في جميع المناطق على مستوى الكويت ومتابعة عمل شركات النظافة المبرمة عقود مع البلدية للتأكد من التزامها بتطبيق البنود الواردة بتلك العقود.

وكشف الخرينج عن أن المفتشين بجميع المراكز التابعة للمحافظة يحرصون كل الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية قبل رفعهم للسيارات المهملة حيث يقومون بوضع ملصق «x» على السيارات قبل رفعها وبعد انتهاء المدة القانونية يتم رفع تلك السيارات وإرسالها إلى موقع الحجز بأمغرة.

وقال الخرينج إن جميع المفتشين بالأقسام والمراكز التابعة للإدارة يعملون على قدم وساق خلال الفترتين الصباحية والمسائية للحد من كل ما يشوه المنظر العام للمحافظة ولاسيما الحملات اليومية التي يقوم بها فريق الباعة الجائلين على الأسواق العشوائية بمنطقة الجليب والحساوي ومنطقة خيطان.