إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال يوليو الماضي والتي أسفرت عن إنجاز 380 معاملة واستخراج عدد 100 شهادة نظافة سكن خاص.

وأوضحت مديرة إدارة السلامة ميساء بوشهري ان الإدارة قامت بإصدار تراخيص جديدة وتسلم كفالات سكن خاص وإفراج عن كفالات وإصدار شهادات سلامة بلغ إجماليها 380 معاملة من قبل مراقبتي أعمال السلامة وتراخيص السلامة، اشتملت على 73 ترخيص سكن خاص جديد، و73 تسلم كفالة سكن خاص، و31 إفراج كفالة سكن خاص، و3 إلغاء تصنيف، و2 إفراج كفالة سكن استثماري، وترخيص سلامة تجاري جديد، وترخيص تشوين تجاري جديد، وتجديد ترخيص سلامة تجاري، وترخيص تشوين تجاري تجديد، وترخيصين تسلم كفالة تجاري، وترخيص سلامة حكومي تجديد، وتجديد ترخيص تشوين حكومي، وتجديد 5 تراخيص سلامة استثماري، تجديد 5 تراخيص تشوين استثماري، وتجديد أمري عمل طرق، واستخراج 100 شهادة نظافة سكن خاص، و15 «تنبيه حرفي»، و9 تنبيهات سكن استثماري، وشهادتين صناعي، وشهادتين حرفي، و12 تقريرا فنيا، وتنبيهين سكن حكومي، و19 تنبيه سكن خاص، و6 تنبيهات صناعي، ومخالفتين، وشكوى واحدة سكن خاص، و8 تقارير حوادث استثمارية.