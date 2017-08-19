إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن استمرار فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة بحملاته على التعديات على أملاك الدولة.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ زيد العنزي ان مفتشي النوبة «ج» قاموا بتوجيه 6 تنبيهات لملاك عقار وضعوا خياما وغرفا بمناطق العديلية وكيفان والخالدية الى جانب توجيه 8 تنبيهات لملاك عقار أقاموا أسوارا حديدية وخياما في مدينة جابر الأحمد.

وأضاف العنزي انه تمت إزالة 3 تعديات على ملكية الدولة وإخلاء بقالة داخل السكن الخاص في منطقتي شمال غرب الصليبخات والصليبخات.

ولفت العنزي الى انه تم الكشف على 6 مواقع مخصصة لإنشاء مواقف متعددة الأدوار في المرقاب والمنطقة الصحية وشرق.