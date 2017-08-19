إعداد: بداح العنزي

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اعلنت ادارة العلاقات العامة بالبلدية عن تواصل الجولات التي تنفذها النوبات (ب، ج) لقسم ازالة المخالفات بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير على الاعلانات والمحلات والعقارات في انحاء مناطق المحافظة. وقد اسفرت تلك الجولات عن رفع وازالة 17 اعلانا غير مرخص متنوع الاحجام بالاضافة الى الكشف على 10 محلات والكشف عن 3 عقارات في منطقة ابو فطيرة للتأكد من خلوهم من المخالفات.

كما كشفت ادارة العلاقات العامة عن قيام ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بجولات لتنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية حيث تم رفع المخالفات وغسل الحاويات بمناطق المحافظة.

وقد اسفرت تلك الجولات عن رفع 1450م3 من المخلفات حيث تنوعت ما بين انقاض، اخشاب، اثاث، مخلفات بناء مجهولة المصدر.