إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن إنجازات إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي، حيث أسفرت الحملات عن رفع 110340م3 من النفايات والأنقاض خلال شهر يوليو الماضي.

وفي هذا الصدد، بين مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق د.سعد الجلاوي أن مفتشي النظافة قاموا برفع 110340م3 من الأنقاض تضمنت نفايات البلدية والنفايات الإنشائية إلى جانب تحرير 161 إنذارا و109 تعهدا و30 مخالفة إشغال طريق و18 مخالفة نظافة عامة، لافتا إلى وضع 447 ملصقا على سيارات مهملة ومعروضة للبيع وتحويل 71 معاملة إلى الإدارة القانونية.

وأشار الى ان الإدارة قامت بإنجاز 60 معاملة تنوعت بين إصدار 30 رخصة وتجديد 44 واشتملت على ترخيص طاولات وكراسي وشواية وثلاجة لمطعم ومقهى ومعارض ألعاب وبنشر وكهرباء سيارات، إلى جانب استخراج أمر صلح لسيارات مهملة ومعروضة للبيع.