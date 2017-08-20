بداح العنزي

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تطلق البلدية اليوم حملة التفتيش «بتعاونكم نجملها» بهدف الارتقاء بمستوى النظافة العامة في المحافظات الست وإيصال رسالة مجتمعية في هذا الشأن وتستمر ثلاثة أشهر.

وتمتاز الحملة بإشراك البلدية المواطنين والمقيمين في الوصول إلى أماكن المخالفات بشكل شامل وسريع من خلال تصويرهم لأي مخالفة داخل المناطق السكنية والتجارية وإرسالها إلى حسابات البلدية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووضعت البلدية خطة عمل ميدانية كاملة ووفق جدول زمني تتعاون من خلاله مختلف إداراتها مثل إدارات النظافة وإشغالات الطرق وإدارات التدقيق والمتابعة إلى جانب فرق الطوارئ وأقسام إزالة المخالفات في فروع البلدية بالمحافظات.

وتتولى تلك الإدارات إجراء مسوحات شاملة لمستوى النظافة من خلال تفعيل أداء شركات التنظيف وتطبيقها للغرامات والجزاءات المنصوص عليها في عقود النظافة ومباشرة عمليات التنظيف وغسل وتبديل الحاويات بمختلف المقاسات وتنظيف الشوارع والميادين والساحة والحد من مخالفات النظافة.

وتعنى حملة «بتعاونكم نجملها» بالتصدي لكل أنواع المخالفات في الواجهات البحرية والمتنزهات العامة، إضافة إلى التأكد من الاشتراطات الصحية فيما يتعلق بالمحال والمطاعم والمقاهي والأسواق العامة. وتولت البلدية الكويت أخيرا تركيب 124 إعلانا (موبي) في المحافظات الست بهدف تعريف المواطنين والمقيمين بحملتها الإعلامية «بتعاونكم نجملها» الخاصة بالارتقاء بمستوى النظافة في جميع المحافظات.

وهدفت تلك الخطوة إلى إيصال رسالة مباشرة للجمهور بأهمية التعاون معها عبر حسابات البلدية على مواقع التواصل الإلكتروني في حال وجود أي سلبيات تتعلق بالنظافة العامة سواء كانت مخلفات أو سيارات مهملة ومعروضة للبيع في الشوارع والميادين إضافة إلى ما يتعلق بتقاعس شركات النظافة في غسل الحاويات أو وجود أسواق عشوائية أو باعة جائلين.

ووفرت البلدية جميع المعدات والآليات وسخرت كل الجهود والإمكانيات لرفع الأداء والارتقاء بمستوى النظافة لأقصى درجاتها لضمان تحقيق أهداف تلك الحملة.

ويشمل ذلك تكثيف عمليات التفتيش الميدانية من قبل مفتشي الإدارات الرقابية لرصد المخالفات وتحرير محاضر المخالفات بشأنها كما تغطي عمليات التفتيش جميع المناطق السكنية والتجارية والاستثمارية والصناعية يوميا وستكثف في عيد الأضحى المبارك لتكون متواصلة على مدار الساعة.

وتركز حملة «بتعاونكم نجملها» على إحكام الرقابة على مخازن الشركات الغذائية وأنشطة التخزين المختلفة إلى جانب مخازن الجمعيات التعاونية كذلك الكشف على تراخيص الإعلانات التجارية وفي المجمعات والأسواق التجارية والمجمعات الاستثمارية.