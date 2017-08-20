بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية النقاب عن الإنجازات التي حققتها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة خلال يوليو الماضي، حيث شملت الإنجازات رفع السيارات المهملة وتحرير المخالفات والتعهدات والملصقات. وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة مشعل العازمي استمرار الحملات على مدار الساعة وأن عمليات التصدي للتجاوزات المتمثلة في إشغالات الطرق مستمرة على مستوى السيارات المهملة في الشوارع والساحات بالمحافظة بهدف تطهير مختلف المناطق من تلك المظاهر السلبية التي تشكل تعديا صريحا على الممتلكات العامة للدولة.

وأوضح العازمي أن حملات رفع السيارات سبقتها عمليات وضع ملصقات الإنذار على المركبات المهملة لرفعها من قبل أصحابها خلال مدة 48 ساعة، لافتا إلى أن تلك الإشعارات ونقل المركبات المهملة موثقة لدى سجلات البلدية، مشيرا إلى أن المدة الممنوحة لصاحب المركبة المهملة تعتبر مهلة أخيرة من أجل رفعها. وأكد العازمي أن الحملات الميدانية التي نفذها مفتشو الإدارة خلال يوليو الماضي استهدفت رفع السيارات المهملة وأسفرت عن رفع 378 سيارة مهملة ورفع 12 سيارة سكراب ووضع 3933 ملصقا على السيارات المهملة والإفراج عن 103 سيارات بالإضافة إلي تحرير 1028 تعهدا و1381 إنذارا والتي شملت جميع المناطق بمحافظة العاصمة ونقل 160341م 3 من النفايات والنفايات البلدية والإنشائية.