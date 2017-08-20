بداح العنزي

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طالب نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري الجهات المختصة بمشروع العربات المتنقلة مثل المجلس البلدي والبلدية ووزارة التجارة والصناعة وهيئة الغذاء والتغذية بالجلوس على طاولة واحدة لاعتماد لائحة ترضي الجميع في هذا المشروع الحيوي. وتمنى الجويسري في تصريح صحافي ان يتم إعطاء فئتي الشباب والمتقاعدين المبادرين فرصة للاستثمار، خاصه في ظل تراكم الأعداد من طالبي التوظيف في ديوان الخدمة وفرص أخرى للمتقاعدين والحرص على دعمهم في هذا المجال المناسب لهم. ولفت الجويسري إلى ضرورة عدم تدخل نواب مجلس الأمة في هذا المشروع وعرقلته، خصوصا ان الجهات المختصة حريصة على هذا المشروع وضمان تخصيصه للشباب والمتقاعدين دون غيرهم.

وشدد على الجهات الحكومية المختصة الإسراع في اعتماد المشروع والموافقة عليه خصوصا ان هذا المشروع يفيد الشباب والمتقاعدين من أبناء الوطن المحتاجين لفرص استثمارية تساعدهم على النهوض والعمل.