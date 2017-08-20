بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن إنجازات قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظه الجهراء لشهر يوليو، حيث تم تحرير 137 مخالفة.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات سليمان الغيص أن مفتشي القسم قاموا بتحرير 173 مخالفة وإنذارا، حيث اشتملت على تحرير 53 مخالفة أغذية، 42 إنذارا لائحة البناء والتعديات، و18 مخالفة إعلانات، و17 إزالة تعد على أملاك الدولة، و5 ملصقات تعد، وتنبيهين أنظمة السلامة. ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية الى عدم التردد في الاتصال على الخط 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.