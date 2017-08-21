إعداد: بداح العنزي

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أعلنت ادارة العلاقات العامة عن تحقيق العديد من الانجازات لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية لشهر يوليو بتحرير 350 مخالفة. وفي هذا السياق أشار مدير ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية التابعة فالح العتيبي عن قيام مراقبة الأغذية والأسواق بعدة جولات خلال الفترتين الصباحية والمسائية للتأكد من صحة وسلامة المادة الغذائية الى جانب متابعة مدى تطبيق المحلات لقوانين البلدية. وبيّن العتيبي أن احصائية مراقبة الأغذية والأسواق قد أسفرت عن الكشف على 508 محلات وتم اتلاف 178 كغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما أعطت 7 تعهدات، وتم ارسال 57 عينة لمختبر وزارة الصحة، كما جاءت نتائج 47 عينة صالحة للاستهلاك الآدمي وعينتين غير صالحتين للاستهلاك الآدمي.

وذكر أن مراقبة الاعلانات قامت بتحرير 67 محضر مخالفة وازالة الاعلانات المخالفة بالساحات والميادين والتي أسفرت عن رفع وإزالة 405 اعلانات متنوعة ما بين ورق وخشب وحديد.