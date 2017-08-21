إعداد: بداح العنزي

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يعقد المجلس البلدي اليوم جلسة عادية برئاسة مهلهل الخالد ضمن دور الانعقاد الـ11 متضمنة في جدول اعمالها بندا متعلقا بزيادة مساحة مشروع جنوب سعدالعبدالله الإسكاني إلى 4.64 كم2 للمساهمة في توفير وحدات إضافية.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب انشاء مشروع مسلخ وسوق الماشية بمحافظة العاصمة، إضافة الى بحث الاقتراح المقدم بشأن إضافة دور رابع في مناطق السكن الخاص وتخصيص قسائم زراعية للمواطنين، وسيبحث اعضاء المجلس ايضا الاقتراح المقدم لوقف تخصيص الاراضي الزراعية والحيوانية في منطقة الصليبية الزراعية، اضافة الى الاقتراح الخاص بتطوير الخدمات البلدية في منطقة المنقف الإسكانية.

ويناقش المجلس أيضا طلب وزارة الصحة ترخيص موقع لمهبط طائرات عمودية بالقرب من المخفر الشمالي ضمن المنتزه القومي بمحافظة الجهراء إضافة الى طلب وزارة الشؤون ترخيص نصب تذكاري في الدوار المقابل لمدخل فندق ومنتجع سليل الجهراء.

ويشمل جدول الاعمال أيضا بحث طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع للاغراض الزراعية الانتاجية والبحثية بمنطقة السالمي فضلا عن بحث انشاء شبكة طرق محيطة بمواقع مخصصة بمنطقة الاحمدي الصناعية، ويناقش تخصيص ارض لاقامة مضمار لمهارات القيادة في الجهراء وطلب وزارة الدفاع تخصيص موقع دار ضيافة للقوة البرية، اضافة الى طلب وزارة الاشغال استحداث دوار بمدينة جابر الاحمد بالقطاع «ب» ومناقشة اقتراح تخصيص حافلات صغيرة او سيارات كهربائية لنقل المواطنين الى قاعات تلقي العزاء، وبحث طلب الهيئة العامة للشباب تخصيص موقع بمساحة 3224م2 بمنطقة الشويخ الإدارية ليكون مقرا للهيئة وأيضا طلب «الزراعة» تخصيص موقع محرقة صديقة للبيئة بمنطقة كبد.