إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الأحمدي خلال يوليو الماضي والتي أسفرت عن إصدار ‪1024‬ معاملة وإصدار ‪150‬ شهادة أوصاف.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية أن الإدارة قامت بإصدار ‪1024‬ معاملة خلال شهر يوليو الماضي، حيث اشتملت على إصدار ‪150‬ شهادة أوصاف، و‪22‬ استلام حدود، و‪76‬ إنهاء إشراف، و‪118‬ إيصال تيار كهربائي، و‪18‬ تقوية تيار كهربائي، و‪2 ‬ قطع تيار كهربائي، و‪158‬ تعهد إشراف مكتب هندسي، و‪18‬ شكوى، و‪10‬ مخالفة داخل حدود العقار، و9‬ داخل أملاك الدولة (تعديات)، و‪5‬ كتب لبنك الائتمان، و‪22‬ مخالفة، و‪2‬ إيصال خط هاتف، و‪8‬ كتب لإدارة الأنظمة الهندسية، و‪4‬ كتب للإدارة القانونية، و4 ‬كتب لإدارة المساحة، وشهادة واحدة لمن يهمه الأمر، و‪2‬ تعديل رخصة، فيما بلغت الرسوم المحصلة للإدارة ‪3110‬ دنانير.