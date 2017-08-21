إعداد: بداح العنزي
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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الأحمدي خلال يوليو الماضي والتي أسفرت عن إصدار 1024 معاملة وإصدار 150 شهادة أوصاف.
وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية أن الإدارة قامت بإصدار 1024 معاملة خلال شهر يوليو الماضي، حيث اشتملت على إصدار 150 شهادة أوصاف، و22 استلام حدود، و76 إنهاء إشراف، و118 إيصال تيار كهربائي، و18 تقوية تيار كهربائي، و2 قطع تيار كهربائي، و158 تعهد إشراف مكتب هندسي، و18 شكوى، و10 مخالفة داخل حدود العقار، و9 داخل أملاك الدولة (تعديات)، و5 كتب لبنك الائتمان، و22 مخالفة، و2 إيصال خط هاتف، و8 كتب لإدارة الأنظمة الهندسية، و4 كتب للإدارة القانونية، و4 كتب لإدارة المساحة، وشهادة واحدة لمن يهمه الأمر، و2 تعديل رخصة، فيما بلغت الرسوم المحصلة للإدارة 3110 دنانير.