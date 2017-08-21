إعداد: بداح العنزي

[email protected]



‏قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال اقتراحا بتوفير موقع يسع لبناء 1000 وحدة سكنية تقريبا ضمن مدينة جابر الأحمد الإسكانية. وقال د.حسن كمال في اقتراحه: تعتبر مدينة جابر الأحمد من المدن الإسكانية الحديثة والتي تحتوي على أكثر من 6500 وحدة سكنية، وتم توزيعها على مستحقي الرعاية السكنية من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبتصميم حضري حديث وفي موقع جغرافي مميز.

وتابع كمال: كما توجد في المدينة بعض الأجزاء الشاسعة لم يتم استغلالها لوجود خطوط خاصة بشركة نفط الكويت، ومن الممكن استغلالها بالتعاون مع شركة نفط الكويت.

لذا اقترح: تخصيص الأرض الواقعة بين قطاع B والقطاعات المجاورة N3، A5 في مدينة جابر الأحمد للمؤسسة العامة للرعاية السكنية والممتدة شمالا باتجاه محطة الدوحة الغربية، والسماح للمؤسسة ببناء 1000وحدة سكنية تقريبا لمستحقي الرعاية السكنية، مع ضرورة:

٭ مخاطبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والتنسيق المسبق معها.

٭ مخاطبة شركة نفط الكويت للتنازل ومطالبتها بترحيل خطوط الموقع وتغيير مسارها، لضمان الأمانة والسلامة لخطوطها.

٭ التنسيق على استغلال الساحات المجاورة بعد تغيير مسار خطوط النفط كمناطق خضراء وساحات عامة لأبناء المنطقة.

٭ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.