إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام مفتشي النوبة «ب» لفريق طوارئ التابع لفرع بلدية محافظة العاصمة بتكثيف الحملات على مناطق المحافظة وذلك لانطلاقة حملة #بتعاونكم_نجملها وذلك للحد من ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ زيد العنزي أن مفتشي النوبة «ب» قاموا بتحرير 5 محاضر مخالفة وفق لائحة الإعلانات والمحلات المغلقة للراحة، الى جانب ازالة 37 مظلة بمواقف احدى المدارس بمنطقة الصليبخات وذلك بناء على شكوى من وزارة الأشغال العامة لإعاقتها لعملهم، بالإضافة الى ازالة تعد على أملاك الدولة عبارة عن أسوار حديدية من الصفيح بمدينة جابر الاحمد. وتابع العنزي أنه تم اخلاء بقالة من داخل العقار لمخالفتها للقرار الوزاري رقم 206/2009 إلى جانب ضبط 3 بقالات داخل العقار بمنطقتي جابر الأحمد والصليبخات وتوجيه انذارات للإخلاء وفق القرار الوزاري رقم 206/2009. وأضاف ان المفتشين قاموا بتوزيع 13 انذار تعد على أملاك الدولة تمثلت في أسوار حديدية وتور وأبواب خارجية بمدينة جابر الاحمد إلى جانب مصادرة 3 دراجات نارية تستخدم للتوصيل وترحيلها لموقع حجز المركبات الخاص ببلدية الكويت.

إتلاف 165 كيلوأغذية بالعاصمة

أعلنت ادارة العلاقات العامة في البلدية عن انطلاق حملتها الاعلامية تحت شعار «#بتعاونكم_نجملها» والتي تهدف الى الارتقاء بمستوى النظافة وتكثيف الرقابة على المحلات التي تتداول المواد الغذائية.

وقامت النوبة «ب» التابعة لقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة بجولة ميدانية على المطاعم والمخازن والمحلات التي تتداول المواد الغذائية بمنطقتي الشويخ الصناعية والقبلة والتي اسفرت عن اتلاف 165 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية الى جانب تحرير 10 مخالفات.