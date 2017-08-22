مطالبات بتفسير آلية المادة 22 من قانون البلدية بشأن تحديد 100 يوم لاعتماد المعاملات من قبل الوزير

تخصيص جزء من سوق المواشي بالري لإقامة معارض للمنتجات الصغيرة

السماح بإقامة مضمار للسباق في منطقة الجهراء

تخصيص حافلات صغيرة لنقل المواطنين من المقابر إلى قاعات العزاء

تخصيص موقع لمحرقة صديقة للبيئة بمنطقة كبد



إعداد: بداح العنزي

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أشهر مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي الكرت الاحمر بوجه المقترح الخاص بالسماح بإقامة دور رابع في مناطق السكن الخاص مبكرا، وذلك لمخالفته المخطط الهيكلي للدولة.

وقال م.المنفوحي، خلال الجلسة العادية للمجلس البلدي والتي ترأسها مهلهل الخالد، انه لا توجد دولة في العالم تسمح بإقامة دور ثالث اصلا.

من جانبه، أكد مقدم المقترح العضو محمد المعجل الحاجة الماسة لبعض الاسر الكويتية لاقامة دور رابع بهدف تجميع الاسرة من عدم التفكك في ظل الارتفاع الكبير لايجار الشقق.

وقال ان نسبة 20% من اصحاب العقارات من قام ببناء دور ثالث، وان الامر يتم حسب حاجة الاسرة، داعيا الى ضرورة اعتماد هذا المقترح من قبل الجهاز التنفيذي للبلدية.

من جانب آخر، شهدت الجلسة في بدايتها نقاشا ساخنا بشأن احقية الوزير باعتماد المعاملات بعد مضي 100 يوم من إحالتها الى المجلس البلدي دون اعتماد، الامر الذي دعا بعض الاعضاء الى المطالبة بإحالة الامر الى ادارة الفتوى والتشريع لتفسير آلية تنفيذ المادة 22 الوارد في قانون البلدية 33/2016.

من جهته، وافق المجلس على مشروع «برايح سالم» من خلال تطوير جزء من شارع سالم المبارك بمنطقة السالمية.

وأقر المجلس الدراسة المرورية لمنطقة حولي، كما تمت الموافقة على طلب تخصيص جزء من سوق المواشي بمنطقة الري ليكون اسواقا مؤقتة لعرض المنتجات الصغيرة، كذلك تمت الموافقة على طلب تخصيص موقع لبيع اسماك الزينة في الري. ووافق المجلس على اقتراح العضو السابق د.مشاري المطوطح لإقامة مضمار لمهارات القيادة في منطقة الجهراء إضافة الى اعتماد اقتراح العضو أسامة العتيبي بشأن تخصيص حافلات صغيرة لنقل المواطنين الى قاعات تلقي العزاء بالمقابر. واعتمد المجلس موقع لردم مخلفات الابنية شمال طريق الابرق كما تم الموافقة على طلب تخصيص موقع محرقة صديقة البيئة بمنطقة كبد.

وأقر المجلس تخصيص موقع للأغراض الزراعية والبحثية بمنطقة السالمي.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

٭ افتتح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد الجلسة الساعة 10 صباحا.

٭ الأمين العام: موافقة الوزير على بعض المعاملات المدرجة على جدول الأعمال.

٭ أسامة العتيبي: لابد من مراجعة جميع المعاملات المحالة للمجلس منذ شهرين بالتنسيق مع الأمانة للعرض على اللجان.

٭ حسن كمال: تطبيق المادة وفق القانون بحيث تكون هناك آلية واضحة لعملية اختيار المعاملات، حيث لم تتم الموافقة الا على 4 معاملات فقط بعد انتهاء فترة 100 يوم لذلك لابد من احتساب فترة 100 يوم وهي المدة المقررة لبحث المعاملة بناء على القانون 33/2016.

٭ عادل الميع: بخصوص احدى المعاملات التي مت الموافقة عليها من قبل الوزير رغم ان المخططات لم تصل الى لجنة الاحمدي الا قبل ايام.

٭ منصور الخرينج: اطلب احالة المادة (22) المتعلقة بـ 100 يوم الى إدارة الفتوى والتشريع لعرض الموضوع لطلب التفسير.

٭ محمد المعجل: للوزير الحق وهو ما اكده القانون أنه تم سحب المعاملة بعد 100 يوم والموافقة عليها.

٭ حسن كمال: تحديد 100 يوم من اخطر المواد في القانون الجديد ولذلك لابد من آلية واضحة بهذا الشأن خاصة ان المادة تشير الى ان تتم دراسة الموضوع من قبل الجهاز قبل الموافقة عليها ولذلك استخدام المادة لابد ان تكون المعاملة المحالة للمجلس كاملة دون نقص ولذلك في حالة تطبيقها بهذه الصورة فإن المجلس وجوده من عدمه نفس الشيء.

٭ محمد الجاسر المستشار القانوني: المعاملة لا تتم الموافقة عليها من قبل الوزير إلا بعد انتهاء مدة 100 يوم وتكون متكاملة.

٭ مهلهل الخالد: يحيط المجلس علما بالقرارات.

الأمين العام: اعتراض الوزير على قرار بشأن حظر توزيع الأكياس البلاستيكية في الجمعيات التعاونية.

٭ د.حسن كمال: أطلب استخدام المادة 25.

تمت الموافقة على اعتراض الوزير لعدم حصول الطلب على ثلثي الأصوات.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الأوقاف اقامة بناء مسجد في منطقة الدوحة قطعة 1.

٭ يوافق المجلس على إحالة الطلب الى لجنة العاصمة.

٭ الأمين العام: طلب شركة البترول الوطنية الكويتية الإعلان عن محطات الشركة.

٭ مشعل الجويسري: الشركة وطنية وتقدموا بهذا الطلب خاصة ان المبالغ المحصلة ستكون إيرادات للدولة.

٭ علي الموسى: لا بد من مساواة الشركة مع بقية الشركات والسماح بوضع الإعلان.

٭ منصور الخرينج: لا بد من تحديد الإعلانات في محطات الوقود دون الوضع الحالي حيث أصبحت المحطات إعلانية.

٭ أحمد المنفوحي: هناك اشكاليات في عملية إشهار الشركات الحكومية لذلك تتم دراسة الطلب وستتم موافاة المجلس بالرد خاصة ان هناك نصا في لائحة الإعلانات بشأن حظر الإعلانات الحكومية في المحطات ولذلك لا بد من تعديل لائحة الإعلانات.

٭ يوافق المجلس على السماح للشركة بالإعلان عن المحطات بعد موافقة 7 أعضاء.

٭ الأمين العام: مشروع تطوير وتجميل جزء من شارع سالم المبارك بمنطقة السالمية (برايح سالم).

٭ أحمد المنفوحي: هذه مشروعات حقيقية لدعم الشباب في قطاع المشاريع الصغيرة والبلدية تساهم بذلك ومن قام بتصميم المشروع وادارته هم شباب كويتيون من كوادر البلدية حتى يظهر المشروع بصورة جميلة خاصة ان شارع سالم المبارك احد الشوارع الرئيسية خاصة انه ستكون هناك تسهيلات لمثل هذه المشاريع فيما يتعلق بدعم العمالة وان هناك ميزانية ولا بد من موافقة المجلس عليها لدعم مشاريع الشباب خاصة ان البلدية وقعت مذكرة تفاهم مع الصندوق لدعم المشروعات وان عمليات الاستثمار ستكون لمدة سنة.

٭ يوافق المجلس على المشروع شريطة تحويل المواقف السطحية الى متعددة الأدوار.

حيث يتضمن الرأي الفني التالي:

لا مانع تنظيميا من الموافقة على المشروع المقدم من قطاع المشاريع ببلدية الكويت بتطوير وتجميل جزء من شارع سالم المبارك بمنطقة السالمية (برايح سالم) من تقاطعه مع شارع عمان إلى استدارة الالتفاف بالشارع ويضم المشروع العناصر التجميلية من سياج اخضر وعشب ومسطحات مائية ونوافير وساحات ومقاعد ومواقف ذوي الاحتياجات الخاصة وألعاب اطفال وممرات خدمة وطوارئ إضافة الى عدد 14 كشكاً تُخصص لاستعمالات المأكولات الخفيفة وعصائر ومرطبات وهدايا وكماليات وحلويات ومعجنات ومعارض في الساحات للمشاريع الصغيرة اضافة الى دورات مياه للجنسين وذلك كما هو موضح على مخطط المشروع المقترح شريطة الآتي:

- الالتزام بردود وزارات الخدمات

- الالتزام بالاشتراطات الواردة في كتاب ادارة المخطط الهيكلي

- تقوم البلدية باستغلال المشروع من قبل قطاع المشاريع والذي يناط به إعداد المواصفات الفنية للخدمات التي يقوم عليها المشروع وطرحها في مزايدة للتعاقد وفق الإجراءات المرسومة بقانون المناقصات والمزايدات.

- التنسيق مع الصندوق الكويتي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشأن استغلال نسبة من الأنشطة التجارية المقترحة والمعارض الموسمية ضمن المشروع من قبل الشباب الكويتي ووفقا للأنظمة المتبعة في هذا الشأن.

٭ الأمين العام: كتاب الإدارة العامة للمرور بشأن اعتماد الدراسة المرورية لمنطقة حولي.

٭ يوافق المجلس على التوصيات التالية:

- اعتماد توصيات المخطط المحلي لمنطقة حولي 2030.

- تلتزم الإدارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بالمقترحات الواردة بشأن المدارس الخاصة للعمل معا لوضع مقترحات للتخفيف من الآثار السلبية للمدارس على شبكة الطرق ونظام النقل والمواصلات في منطقة حولي وفق الإجراءات المقترحة بالدراسة.

- الموافقة على المقترحات والتعديلات على مواقف السيارات وشبكة الطرق والمداخل والمخارج الخاصة بمنطقة حولي.

- تفويض الإدارة بتحديد المساحات والأبعاد النهائية للمواقع بعد أخذ موافقة لجنة المرافق والخدمات وعلى الطبيعة.

- ان تقوم الإدارة بالعمل على تفعيل تنفيذ تلك التوصيات والمشاريع المقترحة حسب الإجراءات والنظم المتبعة بهذا الشأن وبالتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية وفق خططها.

٭ الأمين العام: طلب قطاع المشاريع تخصيص جزء من سوق المواشي سابقا لمنطقة الري لتكون اسواقا مؤقتة لعرض المنتجات الصغيرة.

٭ أحمد المنفوحي: ميزانية المشروع تبلغ مليون دينار لمدة 8 أشهر حيث سيتم استغلاله من قبل الشباب وكذلك دعم عمالة وسيكون عامل لتأهيل الشباب في تنمية مشاريعهم.

٭ يوافق المجلس على الرأي الفني التالي:

لا مانع تنظيميا من الموافقة على تخصيص موقع سوق شبرات ارقام (1، 2، 3، 4) ضمن موقع سوق الشبرات (سوق المواشي سابقا) بمنطقة الري لتكون صالات معارض لعرض منتجات وخدمات المشاريع الصغيرة بالإضافة إلى خدماتها كمواقف سيارات ومطاعم وكافتيريات ودورات مياه وحدائق متفرقة وألعاب أطفال ومسطحات مائية وأية خدمات اخرى تراها البلدية لدعم المشروع وكذلك التنسيق مع كافة وزارات الخدمات لتوفير الخدمات اللازمة للمشروع.

٭ أحمد المنفوحي: نشكر الأعضاء وسرعة تجاوبهم ودعمهم للشباب رغم ان تلك المواضيع لم تبحث في اللجان لحرص الاعضاء على عدم تأخير مشاريع الشباب.

٭ الأمين العام: طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع لاستغلاله لبيع اسماك الزينة في الري.

٭ يوافق المجلس على الطلب بتخصيص الموقع بمساحة 500م2 لإقامة محل لبيع اسماك الزينة شريطة ان يسلم الموقع للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وللتنسيق مع وزارات الخدمات.

٭ الأمين العام: خطة عمل الأمانة العامة للمجلس البلدي وفقا للمادة 45 لقانون البلدية 33/2016.

٭ يوافق المجلس على الخطة.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الداخلية تنظيم الحركة المرورية باستحداث مواقف سيارات مؤقتة وتنظيم المداخل والمخارج امام المحلات المطلة على شارع الدبوس بمنطقة الفحيحيل.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الامين العام: اقتراح شبكة طرق المحيطة بمواقع مخصصة لمنطقة الاحمدي الصناعية.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص 12 محولا كهربائية بمنطقة هدية.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب شركة البترول الوطنية تخصيص مسار كيبلات ارضية لخطوط الجهد العالي لمشروع مصفاة الزور.

٭ الأمين العام: اقتراح د.مشاري المطوطح تخصيص ارض لاقامة مضمار لمهارات القيادة في منطقة الجهراء.

يوافق المجلس على الاقتراح.

٭ الأمين العام: طلب وزارة المواصلات تخصيص مسار لتمديد كيبل ألياف ضوئية خاصة شركة الناقلات على طريق العبدلي.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ اقتراح العضو اسامة العتيبي بشأن تخصيص حافلات صغيرة او مسارات كهربائية لنقل المواطن الى قاعات تلقي العزاء بالمقابر.

يوافق المجلس على الاقتراح.

٭ الأمين العام: اقتراح العضو السابق عبدالله الكندري بشأن وضع إشارة مشاة عند ممشى منطقة السرة قطعتي 3 و4.

يوافق المجلس على الاقتراح.

٭ الأمين العام: اقتراح العضو السابق د.مشاري المطوطح بشأن توسعة مدينة جنوب سعد العبدالله.

يوافق المجلس على حفظ الاقتراح لوجود قرار سابق من المجلس بالموافقة.

٭ الأمين العام: طلب الهيئة العامة للشباب والرياضة تخصيص موقع بمنطقة الشويخ «ح» الادارية.

يوافق المجلس على إعادة الطلب للجنة.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الاشغال العامة استحداث جسر مشاة يربط بين منطقتي كيفان والخالدية فوق طريق الدائري الثالث.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: موقع جمعية الشرطة الاستهلاكية ضمن موقع الخدمات المرورية والفحص الفني بالجهراء.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: الموقع المخصص لردم المخلفات الاسبستية شمال طريق الابرق ضمن محافظة الجهراء.

٭ الأمين العام: اقتراح العضو السابق د.مشاري المطوطح استحداث دوار عند مدخل مدينة سعد العبدالله بين القطعتين 4 و9 بمحافظة الجهراء.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الاشغال العامة تخصيص مساحة بصفة مؤقتة لإنشاء وحدة معالجة مياه الصرف الصحي التابع لمشروع مجمع المدارس جنوب منطقة العيون بالجهراء.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع محرقة صديقة للبيئة بمنطقة كبد بمحافظة الجهراء.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع للاغراض الزراعية الانتاجية والبحثية بمنطقة السالمي.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع بديل لحديقة الاطفال بمنطقة النسيم قطعة 1 بمساحة 600م2 ومواقف سيارات.

يوافق المجلس على الاقتراح.

٭ الأمين العام: اقتراح العضو محمد المعجل باضافة دور رابع في مناطق السكن الخاص وآخر بشأن تخصيص قسائم زراعية للمواطنين.

٭ محمد المعجل: اقتراحي يتعلق بالسماح باقامة دور رابع خاصة في ظل المعاناة التي يعيشها المواطنين ارباب الاسر وحرصهم على تواجد ابنائهم معهم.

٭ احمد المنفوحي: لا يوجد في اي دولة بالعالم بيت اكثر من ثلاثة ادوار وان مرسوم المخطط الهيكلي يمنع اقامة دور رابع.

يوافق المجلس على احالة الاقتراح الى الجهاز التنفيذي للدراسة.

رفعت الجلسة الساعة 1.55 ظهرا.