إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن إنجازات فريق طوارئ لفرع بلدية محافظة الجهراء لشهر يوليو الماضي، حيث تم تحرير79 مخالفة وإنذارا .



وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق طوارئ علي القويضي أن احصائية الفريق اشتملت على إزالة 52 إعلانا مخالفا، وتوجيه 45 انذار تعد على أملاك دولة وإزالة 25 تعديا، وتم الكشف على 24 معاملة إيصال تيار كهربائي وتحرير19 مخالفة أغذية و13 مخالفة إعلان ومخالفتين لائحة النظافة وتم استقبال 32 شكوى على الخط المباشر.



ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية الى عدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.