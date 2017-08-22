إعداد: بداح العنزي

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قالت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت إن حملة «بتعاونكم نجملها» تهدف إلى حث المواطنين والمقيمين على توصيل ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول عمل البلدية وذلك للارتقاء بمستوى النظافة.

وقال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية حولي د.سعد الجلاوي، إن مراقبة النظافة العامة قامت بجولة ميدانية لفحص آليات النظافة للشركات المتعاقدة مع البلدية بهدف التأكد من الجاهزية لانطلاق الحملة ولتطبيق القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008.

من جانبه، قال مراقب النظافة العامة ناصر الغانم إن الجولة استهدفت متابعة آليات النظافة التابعة للشركات المتعاقدة مع البلدية، مشيرا إلى أنه تم فحص 334 آلية وقياس مدى توافرها إلى جانب متابعة عدد العمال الذي يجب على الشركات الثلاث توفيره بموجب العقود، لافتا إلى توفير 3800 حاوية مختلفة الأنواع والأحجام إلى جانب توفير 22 موظفا من مدير مشروع ومساعد مدير إلى جانب توفير 2080 عاملا للكنس اليدوي والخدمات العامة.