الدبوس: تنسيق مع المحافظة لمواجهة المشكلات التي تواجه المناطق

شدد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد على ان تنامي عدد السكان وانشاء المدن الجديدة جنوب البلاد يحتاج الى خدمات عاجلة، متطلعا الى تحقيق المزيد من الجهود الرسمية والاهلية لخدمة المواطنين في المحافظة وتذليل المعوقات حرصا على راحتهم وسعيا الى تقديم افضل الخدمات للجميع، لافتا الى ضرورة التعاون والتنسيق المستمر بين كل القطاعات الرسمية وفي مقدمتها البلدية للقضاء على الظواهر السلبية، سواء المتعلقة بظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص او بمخالفات البناء بوجه عام.

وأعرب الخالد، خلال لقائه مدير فرع بلدية الاحمدي م.سعود الدبوس وعددا من مدير الادارت والمراقبين بالبلدية، عن اعتزازه بمستوى اداء بلدية الاحمدي وارتياحه للتحرك الجاد من قبل مسؤولي البلدية للتصدي للظواهر الدخيلة على المجتمع.

من جانبه، اوضح مدير فرع بلدية الاحمدي م.سعود الدبوس ان اللقاء كان مثمرا جدا، حيث تناول التعاون المشترك مع المحافظة وبحث سبل حل المشكلات التي تواجه المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المحافظة، كما لمسنا التعاون والدعم الكبيرين من قبل محافظ الاحمدي.

وقال م.الدبوس ان اللقاء حضره عدد من مديري ادارات فرع بلدية الاحمدي والمراقبين العامين للادارات، لافتا الى استمرار التعاون مع المحافظة وعدم التهاون في حل اي معوقات والتسهيل على المراجعين، كما تطرق اللقاء الى بحث مشاكل سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والباعة المتجولين ومخالفات البناء.