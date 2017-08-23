إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أقرت البلدية تخصيص موقع لصالة أفراح بمنطقة عبدالله المبارك مقابل قطعة (1). وأوضح كتاب البلدية: تقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بطلب تخصيص موقع لإقامة صالة أفراح.

تم اقتراح موقع بمنطقة عبدالله المبارك مقابل قطعة 1 بمساحة قدرها 1000م2.

حيث أفادت إدارة المساحة بعدم تعارض الموقع المقترح مع حرم الطريق حاليا.

تم العرض على لجنة الموافقات التنظيمية باجتماعها رقم 12/2017 وأوصت بأخذ موافقة كل من: الطرق والمخطط الهيكلي ووزارات الخدمات.

كما أفاد قسم الطرق بأن منطقة توزيع الخدمات في رصيف ذلك الشارع المقترح به الموقع هو 8م.

أفاد بأنه بدراسة الموقع تبين ان الامر يستلزم عمل توسعة بأبعاد 40x30م لمواقف السيارات المجاورة لموقع الصالة والمخصصة لخدمة المسجد لتكون مساحة المواقف كاملة (2000 + 1200 = 3200م2) وذلك لخدمة الصالة والمسجد معا ويتم احتسابها هكذا عند الترخيص واتخاذ اللازم وفق النظم المتبعة شريطة اخذ موافقات وزارات الخدمات عليها وأن تكون المواقف عامة ولا يجوز حجزها او تسويرها من قبل اي جهة وبنفس المداخل والمخارج المقررة سابقا.

أما إدارة المخطط الهيكلي فقد أفادت بأن الموقع المقترح لا يتعارض مع دراسات الادارة الحالية.

الرأي الفني: الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لصالة افراح بمساحة قدرها 1000م2 بأبعاد 40x25م مع توسعة مواقف السيارات المخصصة المجاورة لها والتابعة للمسجد بمساحة قدرها 1200م2 لتصبح بمساحة قدرها 3200م2 شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام بشروطها قبل التنفيذ.