إنشاء ممشى لممارسة رياضة المشي والدراجات الهوائية

إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

قدم العضوان د.حسن كمال وعادل الميع اقتراحا بتطوير الخدمات البلدية في منطقة المنقف الاسكانية.

وتضمن الاقتراح التالي: تعتبر منطقة المنقف الاسكانية من المناطق المميزة والتي تم انشاؤها حديثا في جنوب الكويت، وتتمتع بموقع جاذب قريب من الساحل، الا ان المنطقة ينقصها بعض الاهتمام وتوفير الخدمات.

لذا، اقترح تطوير الخدمات البلدية وغيرها في منطقة المنقف الاسكانية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وهي:

1 ـ تنظيم الساحات الترابية المهملة مما ادى الى استغلالها كمواقع لخزن السيارات القديمة والمصابة بحوادث مرورية بشكل يدعو الى الريبة ولا يتناسق مع المنظر العام للمناطق السكنية.

2 ـ الاهتمام بالنظافة العامة في المنطقة، حيث تكثر الساحات الترابية المكشوفة بشكل يهدد الصحة العامة والبيئة والسلامة وتوفير البيئة الصحية في المناطق السكنية.

3 ـ انشاء ممشى للمواطنين وساكني المنطقة لممارسة رياضة المشي والدراجات الهوائية.

4 ـ انشاء جسر عبور مشاة ينقل ساكني منطقة المنقف الى فندق الهيلتون المقابل لهم سيرا على الاقدام دون الاضطرار الى عبور الشارع المقابل بشكل يعرضهم لحوادث مرورية خطيرة.

5 ـ ازالة تعديات البعض من سكان المنطقة على املاك الدولة مما تحجب الرؤية وبشكل غير حضاري.

6 ـ الاهتمام بالدوارات والشوارع الداخلية بزراعتها وصيانتها بشكل تجميلي يعكس الناحية الحضارية للمنطقة.

مع ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.