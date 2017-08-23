إعداد: بداح العنزي
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تبحث لجنة الفروانية خلال اجتماعها اليوم برئاسة د.منصور الخرينج طلب الهيئة العامة للزراعة وتوسعة مشروع كبد لتربية الأغنام.
ويتضمن جدول الأعمال التالي: طلب وزارة الداخلية تخصيص جزء من مواقف السيارات التابعة لجمعية منطقة مبارك العبدالله بالقطعة رقم 6 للدوريات الأمنية.
طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع لتخزين وتوزيع المياه بمنطقة النعايم، طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المواقفة التنظيمية لموقع مركز تدريب لمربي الأغنام والماعز بمشروع كبد لتربية الأغنام والأبقار قطعة 11 بمنطقة كبد بمحافظة الجهراء.
الاقتراح المقدم من العضو د.م.منصور الخرينج بشأن إلزام منطقة المطاعم في المجمعات التجارية ومجمعات المطاعم الفردية في حال عمل سور زجاجي في الأدوار العلوية ان يتم عمل 80سم من أسفل سور من الزجاج (غير الشفاف) او حائط على ان يتم ذلك بمقاييس بمراعاة المنظر الجمالي.
طلب وزارة الأشغال العامة التصريح بإضافة ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة كبد لشركة ميتالورجيكال كوربريشن الصينية لمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الطريق الدائري 6.5 السريع.