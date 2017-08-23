الخرينج: تحرير 11 مخالفة لعمال يقومون بفرز النفايات

إعداد: بداح العنزي

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أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة سعد الخرينج أنه أعلن حالة الطوارئ في جميع المراكز التابعة للمحافظة من خلال تعميمه بتكثيف الحملات وإزالة كل ما يشوه المنظر العام بالمحافظة تزامنا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة #بتعاونكم_نجملها.

وأشار الخرينج إلى أن الحملة التي انطلقت بجميع المراكز أسفرت عن تحرير 11 مخالفة لعمال يقومون بفرز النفايات، وضع 90 ملصقا على سيارات مهملة بمنطقة خيطان، وضع 76 ملصقا على سيارات مهملة في منطقة الرحاب، ورفع 10 سيارات مهملة بمنطقة صباح الناصر، رفع 12 سيارة مهملة بمنطقة الرقعي، رفع 10 سيارات بمنطقة أشبيلية.

وكشف الخرينج أن الحملة شملت تبديل الحاويات القديمة والتالفة في جميع المناطق لافتا إلى أنه تم تبديل 105 حاويات بحجم 1100 بمنطقة الجليب، تبديل 100 حاوية بمنطقة صباح الناصر حجم 240، تبديل 300 حاوية حجم 240 بمنطقة عبدالله المبارك، تبديل 200 حاوية بمنطقة اشبيلية حجم 240، تبديل 200 حاوية بمنطقة الرحاب حجم 240، تبديل 50 حاوية حجم 240 و50 حاوية حجم 1100 بمنطقة الفروانية، تبديل 50 حاوية حجم 240 و50 حاوية حجم 1100 بمنطقة خيطان، تبديل 200 حاوية بمنطقة العارضية حجم 240، تبديل 100 حاوية حجم 1100 بمنطقة الرقعي، تبديل 300 حاوية حجم 1100 بمنطقة الأندلس، تبديل 350 حاوية بمنطقة الفردوس.

ولفت الى غسيل 1100 حاوية في جميع المناطق بالمحافظة، مشيرا إلى تواصل الحملات والتصدي للتجاوزات المتمثلة بإشغالات الطرق بكل أنواعها سواء السيارات المهملة والمعروضة للبيع في الشوارع والساحات بالمحافظة مؤكدا أن الهدف من الحملة هو تطهير مختلف المناطق من تلك المظاهر السلبية التي تشكل تعديا صريحا على الممتلكات العامة للدولة أو المتمثلة في مخالفات قانون النظافة العامة وإشغالات الطرق.