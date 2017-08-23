إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء بتنفيذ حملاتها الميدانية على المحافظة لرفع مستوى النظافة العامة والكشف على المخازن والجمعيات والباعة الجائلين، وذلك تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «#بتعاونكم_نجملها» والتي تهدف إلى جاهزية الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق فهد القريفة رفع 8588م3 من الأنقاض، الى جانب رفع 25 سيارة مهملة بالإضافة الى وضع 56 ملصقا على السيارات المهملة تمهيدا لرفعها بعد انتهاء المدة القانونية للملصق وتم تحرير مخالفتي نظافة عامة، مطالبا بضرورة التزام الجميع للتعاون مع الأجهزة الرقابية والتعاون معها للحفاظ على النظافة والمظهر العام.