إعداد: بداح العنزي

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أوصت لجنة الفروانية خلال اجتماعها أمس بالموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية توسعة مشروع كبد لتربية الأغنام والماشية.

وقال رئيس اللجنة د.منصور الخرينج ان الرأي الفني تضمن التالي:

الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تعديل البند 3 من قرار المجلس البلدي رقم (ل ق م ب/2013/10/122) بتاريخ 2013/9/24 وذلك الى الآتي:

دمج الطرق الداخلية على شكل حرف T والبالغة مساحتها 40م×120م=4800م2 + 20م×100م = 2000م2 = 6800م2 لتصبح المساحة الاجمالية لموقع مركز تدريب لمربي الاغنام والماعز 26800م2 وذلك لموقع مركز تدريب الأغنام والماعز بمشروع تربية الأغنام بالقطعة 11 بمنطقة كبد.

وأوضح أنه تمت الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع لتخزين وتوزيع المياه بمنطقة النعايم، حيث تضمن الرأي الفني التالي:

الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء بتخصيص مجمع لتخزين وتوزيع المياه بمنطقة النعايم على طريق السالمي بمساحة 2155329.57ك2، شريطة الالتزام بشروط ردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة بالاجتماع رقم 2017/3 بتاريخ 2017/1/24.

واضاف ان اللجنة وافقت على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن تخصيص موقع مركز لتربية مراعي الاغنام والماعز بمشروع كبد لتربية الاغنام والابقار بالقطعة 14 بمنطقة كبد، حيث تضمن الرأي الفني التالي: الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتوسعة مشروع كبد لتربية الاغنام والماشية وذلك باستحداث القطع 14 و15 و16 و17 حسب المخطط شريطة الالتزام بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة.

واوضح انه تمت الموافقة على الاقتراح المتعلق بالزام المطاعم في المجمعات التجارية والمطاعم الفردية في حال عمل سور زجاجي في الادوار العلوية ان يتم عمل 80 سم في اسفل سور من الزجاج غير الشفاف او حائط على ان يتم ذلك بمقاييس تراعي المنظر الجمالي. وبين انه تمت الموافقة على طلب وزارة الاشغال التصريح باضافة ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة كبد لمشروع انشاء وانجاز طريق الدائري 6.5 السريع. واشار الى ان اللجنة رفضت طلب وزارة الداخلية تخصيص جزء من مواقف السيارات التابعة لجمعية مبارك العبدالله بالقطعة 6 للدوريات، كما تم الطلب بايجاد موقع بديل بشأن تخصيص موقع صالة افراح بمنطقة عبدالله المبارك مقابل القطعة 1.