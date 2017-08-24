إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw



أعلنت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن انطلاق حملتها الاعلامية تحت شعار «بتعاونكم نجملها» والتي تهدف الى حث المواطنين والمقيمين على توصيل ملاحظاتهم واقتراحاتهم على عمل البلدية وذلك للارتقاء بمستوى النظافة وتكثيف الرقابة على المحلات التي تتداول المواد الغذائية والحد من ظاهرة انتشار البقالات غير المرخصة والسيارات المهملة والمعروضة للبيع الى جانب مخالفة قوانين ولوائح البلدية.

وفي هذا الصدد، قامت مراقبة المحلات والاسواق بفرع بلدية الأحمدي بحملة ميدانية على المطاعم في منطقة جليعة والتي اسفرت عن اغلاق 5 محلات وتحرير 4 مخالفات تنوعت بين تداول مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات، تداول مواد غذائية تالفة، طلب اتلاف مواد غذائية الكمية 10 كغم، نظافة عامة.