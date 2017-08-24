إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي بحملة على المحافظة وذلك تزامنا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «#بتعاونكم_نجملها». وفي هذا الصدد، قال رئيس فريق الطوارئ رياض الربيع إن الجولات مستمرة خلال الفترة الصباحية والمسائية للتأكد من تطبيق أصحاب المحلات الاشتراطات وقوانين البلدية، مشددا على عدم التهاون في تطبيق القانون. وذكر أن الحملة أسفرت عن تحرير 65 مخالفة تمثلت في تشغيل عامل دون الحصول على شهادة صحية، العمل قبل الحصول على شهادة صحية.