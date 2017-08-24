إعداد: بداح العنزي
b.alenzi@alanba.com.kw
أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية سعد الخرينج، أنه تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة #بتعاونكم_نجملها، قامت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ حملات ميدانية على مستوى المراكز التابعة لها، والتي أسفرت عن نقل ورفع 3306 متر مكعب من المخلفات والأنقاض وغسيل مواقف مدرسة العارضية ومواقف صالة أفراح بصباح الناصر وغسيل 450 حاوية حجم 240 وغسيل 100 حاوية حجم 1100 وتبديل 105حاويات حجم 1100 وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية بجميع مناطق المحافظة، تحرير 18 محضر مخالفة تمثلت في تحرير 8 مخالفات نظافة عامة، وتحرير 10 مخالفات إشغالات طريق متمثلة في تجاوزات مساحة لمحلات ورفع 20 سيارة من منطقتي خيطان والجليب.