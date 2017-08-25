إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلديـة عن قيـام ادارة التدقيـق ومتابعـة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الجهـراء بتنفيـذ حملاتهــا الميدانية على المحافظة لرفع مستوى النظافــة العامة والكشف على المخازن والجمعيات والباعــة الجـــائلين، وذلك تزامنا مع الحملة الاعلامية التي أطلقتها ادارة العلاقات العامة تحت شعار«#بتعاونكم_نجملها» والتي تهدف إلى جاهزية الاجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات.

وفي هذا السياق، أكد مدير ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بالوكالة عبدالله الشمري عن قيام مفتشي الادارة بحملة على أسواق الجهراء وذلك ضمن اطار حملة «#بتعاونكم_نجملها» لرفع مستوى الرقابة الغذائية وتحصيل رسوم للاعلانات واسفرت الحملة عن تحرير 15 مخالفة أغذيـــة واعلانــات واتلاف 10 كغم من المواد الغذائيـة حيث اشتملت على 9 مخالفات عدم تجديد اعـــلان الى جانب مخالفتي العمل قبل الحصول على شهــادة صحيــة ومخالفتي تشغيل عمال قبل الحصول على شهادة صحية ومخالفة عدم الالتزام بقواعد النظافة في أماكن تداول الأغذية ومخالفة تداول مواد غذائية تالفة.

وشدد الشمري على أصحاب المحلات التجارية بالحرص على كيفية تخزين الاغذية والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتجديد الاعلانــــات التجارية المنتهية.